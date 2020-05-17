القبض على أربعة مخالفين لإجراءات الوقاية من كورونا بالرياض والمدينة والمنورة

جرى إحالتهم للنيابة
ألقت الجهات الأمنية القبض على 4 أشخاص من المخالفين للإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة لمنع تفشي فيروس كورونا في منطقتي الرياض والمدينة المنورة.
وفي الرياض قبضت الجهات الأمنية بالمنطقة على ثلاثة مواطنين ظهروا في فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي أثناء قيامهم بتوثيق ونشر تعمدهم الخروج بمركبتهم خلال فترة منع التجول متباهين بفعلتهم.
وفي المدينة المنورة ألقت شرطة المنطقة القبض على مواطن في العقد الثالث ظهر في فيديو متداول وهو يقود مركبته بطريقة خطرة ويمارس التفحيط في أحد الشوارع.
وجرى إيقاف المقبوض عليهم جميعًا واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.
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