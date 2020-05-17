بالتعاون مع الهيئة العامة للأوقاف..
نفذت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بالتعاون مع الهيئة العامة للأوقاف، عددًا من المبادرات التي أطلقها الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس للحدّ من انتشار فيروس كورونا المستجد .
وعملت رئاسة شؤون الحرمين مع الهيئة العامة على تنفيذ مبادرة «تعقيم وتعظيم»، ومبادرة «احتراز واعتزاز»، ومبادرة «تطهير وتدبير»، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تعمل عليها الرئاسة العامة لرفع كفاءة البيئة الصحية داخل المسجد الحرام .
وأوضح وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية «محمد بن مصلح الجابري» أنه تمَّ العمل على تنفيذ المبادرات الثلاثة؛ لما فيها من الأجر العظيم والأثر الكبير لدى نفوس العاملين في المسجد الحرام وقاصديه، للحفاظ على سلامتهم والحرص على أن يكون المسجد الحرام خاليًا من الأوبئة والأمراض.
وأكّد على الدور الفعال الذي قامت به الهيئة العامة للأوقاف في تنفيذ المبادرات، مشيرًا إلى أن هذا غير مستغرب على الهيئة التي تسعى على الدوام إلى تلبية متطلبات الرئاسة لخدمة المسجد الحرام والمسجد النبوي، وتقديم الخدمات لقاصديهما.
اقرأ أيضًا
«شؤون الحرمين» تعلن إصدار تراخيص تنفيذ التوسعة السعودية الثالثة
كانت هذه تفاصيل خبر «شؤون الحرمين» تنفذ 3مبادرات للحد من انتشار فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.