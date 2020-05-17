«شؤون الحرمين» تنفذ 3مبادرات للحد من انتشار فيروس كورونا

نفذت الرئاسة العامة ‏لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بالتعاون مع الهيئة العامة للأوقاف، عددًا من المبادرات التي أطلقها الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس للحدّ من انتشار فيروس كورونا المستجد .

وعملت رئاسة شؤون الحرمين مع الهيئة العامة على تنفيذ مبادرة «تعقيم وتعظيم»، ومبادرة «احتراز واعتزاز»، ومبادرة «تطهير وتدبير»، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تعمل عليها الرئاسة العامة لرفع كفاءة البيئة الصحية داخل المسجد الحرام .

وأوضح وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية «محمد بن مصلح الجابري» أنه تمَّ العمل على تنفيذ المبادرات الثلاثة؛ لما فيها من الأجر العظيم والأثر الكبير لدى نفوس العاملين في المسجد الحرام وقاصديه، للحفاظ على سلامتهم والحرص على أن يكون المسجد الحرام خاليًا من الأوبئة والأمراض.

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وأكّد على الدور الفعال الذي قامت به الهيئة العامة للأوقاف في تنفيذ المبادرات، مشيرًا إلى أن هذا غير مستغرب على الهيئة التي تسعى على الدوام إلى تلبية متطلبات الرئاسة لخدمة المسجد الحرام والمسجد النبوي، وتقديم الخدمات لقاصديهما.

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