وزارة النقل تنجز صيانة 70 شاشة على الطرق الرئيسية بالعاصمة

في إطار الارتقاء بمستوى السلامة والجودة..
نفذت وزارة النقل منذ بداية تطبيق أمر منع التجول تنظيف وصيانة 70 شاشة على الطرق الرئيسية بالعاصمة الرياض، بمعدل شاشتين إلى ثلاث شاشات يوميًا، باستخدام مواد خاصة بتنظيف عدسات LED لإظهار المعلومات بشكل واضح.
وخلال هذه الفترة قامت الوزارة بتنفيذ العديد من مشاريع السلامة والصيانة على الطرق بما فيها عمليات التنظيف المستمرة على الطرق ومرافقها.
وتأتي هذه الإجراءات وفق الخطة التشغيلية للوزارة لتعزيز كفاءة التشغيل والأداء وتقديم خدمات فعالة والارتقاء بمستوى السلامة والجودة على الطرق، تحقيقًا لأهداف ومبادرات رؤية المملكة 2030م.
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