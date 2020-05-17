متحدث الصحة: نسبة الذكور من الإصابات الجديدة بكورونا 74% والإناث 26%

قال متحدث وزارة الصحة «محمد العبدالعالي»، إنَّ المملكة سجَّلت خلال الـ24 ساعة الماضية 2736 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، موضحًا أنَّ نسبة الإناث بلغت 26% والذكور 74%.

وأضاف أنَّه تم تسجيل نسبة 9% فى الإصابات الجديدة بين الأطفال و4% بين كبار السن (أكبر من 65 عامًا) و87% بين البالغين.

Advertisements

ولفت إلى أنَّ نسبة المواطنين بلغت 34% و66 % من جنسيات أخرى متعددة.

واليوم كشفت وزارة الصحة عن ارتفاع الإصابات في المملكة إلى 54752، في حين بلغت حالات التعافي اليوم 2056، ما يرفع الإجمالي إلى 54752.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى312 حالة، بعد تسجيل10 أخريات.