بالصور.. إفطار بغرفة العمليات.. إشادة واسعة بطبيب أنقذ حياة مريض وقت أذان المغرب

أشاد مواطنون بطبيب سعودي اضطر للإفطار بغرفة العمليات وقت أذان المغرب أثناء قيامه بإجراء عملية جراحية لإنقاذ حياة مريض أربعيني يعاني نزفًا دماغيًا؛ حيث تداول نشطاء صورًا له وهو يفطر على رشفات من العصير لإكمال واجبه الطبي.

وكتب الطبيب عبدالرزاق الهزيمي عبر حسابه الرسمي على تويتر: «إفطار بغرفة العمليات ولله الحمد أثناء إجراء تدخل جراحي لإنقاذ حياة مريض أربعيني يعاني من نزف دماغي إثر تشوهه بأحد الأوعية الدموية الدماغية، كتب الله أجر جميع الزملاء». فيما انهالت عليه تعليقات الثناء والدعاء.

والهزيمي هو رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري بمستشفى الأمير عبدالعزيز بن مساعد بمدينة عرعر، ومشرف أقسام جراحة المخ والأعصاب بمنطقة الحدود الشمالية.

وقال أبو مرشــد أحد المغردين معلقًا: «شكرًا دكتور على ما تبذله من جهد لخدمه الإنسان، نكتفي بهذه الصورة لإثبات حبك للعمل ولاهتمامك بصحة المريض، وهذا يكفينا فخرًا أن نشاهد فيها صورة تقول صحة الإنسان أولًا، هنا النجاح وهنا الأمل بعد الله عز وجل، وفقك الله».

وقالت ابتسام الرويلي: "شكرًا جزيلًا لكل من يقوم بعمله على أكمل وجه وجزاهم الله كل خير ولا ننسى الجرّاح د.معتز وأبطال قسم التخدير شكرًا يا #أبطال_الصحة".

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من جانبها قدمت إدارة مستشفى الأمير عبدالعزيز بن مساعد بمدينة عرعر الشكر للطبيب وطاقمه الطبي، قائلة: «نفتخر بأنكم أحد أبطال الصحة في مستشفى الأمير عبدالعزيز بن مساعد، كتب الله أجركم».

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