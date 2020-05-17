«الأرصاد» تنبه إلى هطول أمطار على عسير والباحة.. وعوالق تُرابية في المدينة المنورة

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأحد، من عوالق ترابية يصاحبها تدنٍّ في مدى الرؤية على أجزاء من منطقة المدينة المنورة.

وتشمل الحالة محافظات الحناكية, والعلا, والعيص, والمهد, وخيبر, ويُنبع, وبدر، إضافة إلى وادي الفرع وتستمر حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم.

كما أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة وتدني الرؤية، وتساقط البرد وجريان السيول.

وتستمر الحالة الجوية حتى الساعة الـ 8 مساءً، وتشمل مدينة أبها وضواحيها، ومحافظات خميس مشيط، وأحد رفيدة، والحرجة، والنماص، وبارق، وبلقرن، وتنومة، ورجال ألمع، وسراة عبيدة، وطريب، وظهران الجنوب، ومحايل.

ونبّهت الهيئة العامة للأرصاد أيضًا إلى هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة تصحب برياح نشطة سطحية وتدني في مدى الرؤية وتساقط البرد على منطقة الباحة.

وتشمل الحالة مدينة الباحة, ومحافظات الحجرة, والعقيق, والقرى, والمخواة, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن, وغامدي الزناد, وقلوة والأجزاء المجاورة لها، تستمر الحالة حتى الساعة 8 مساء.

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وجددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهاتها للجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس اليوم، هطولاً لأمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق(جازان، نجران ، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الرياض، القصيم، حائل).

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