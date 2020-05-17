فيدو يوثق لحظة مداهمة «الحرس الوطني» محلّ حلاقة مخالفًا وضبط عوائل داخل حديقة في منفوحة

وثق مقطع فيديو لحظة مداهمة قوات وزارة الحرس الوطني محلّ حلاقة مخالفًا وضبط عوائل داخل حديقة في منفوحة، خلال جولات تفتيشية لرصد مخالفات منع التجول بالتعاون أمانة الرياض.



وأظهر المقطع مداهمة قوات الحرس الوطني محل حلاقة أثناء وجود زبون بداخله، رغم قيام الحلاق بإغلاق الباب بشكل كامل، والتمويه بوضع شاحنة أمام الباب حتى لا ينتبه أحد لوجودهم بالداخل.

كما أظهر مقطع فيديو آخر عمل نقاط تفتيش عشوائية داخل الحي، للتأكد من تصاريح قائدي المركبات، وتحرير المخالفات بحق من لا يحملون تصاريح.

وداهمت قوت الحرس الوطني حديقتين أثناء تجمع عوائل بداخلها، في مخالفة لقرار منع التجول، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات الرادعة بحق المخالفين.

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