طالبت بالالتفات لها في أوقات منع التجول..
أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أنَّ عقوبة إهمال الحيوانات تصل الغرامة فيها بموجب اللائحة إلى 50 ألف ريال.
وذكرت الوزارة عبر حسابها بموقع «تويتر» أنَّ الإهمال يتمثل في تعريض مالك أو صاحب الحيوانات للإهمال أو سوء التغذية أو التخلي عنها وتركها دون غذاء وماء، وبكميات كافية أو عدم إعطائها قسطًا كافيًا من الراحة.
ووصفت هذه الممارسات بـ «القاسية» مؤكدة مخالفتها لأحكام النظام ولائحته التنفيذية ويقع تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها والتي يصل الغرامة فيها إلى 50 ألف ريال.
وقالت وزارة البيئة: «لا تنسها في أوقات منع التجول.. احرص على توفير الغذاء والماء للحيوانات التي ترعاها حينما تكون بعيدًا».
وناشدت الوزارة المساهمة في حماية الحيوانات بالإبلاغ عن أي إساءة أو إهمال على الرقم 8002470000.
اقرأ أيضًا:
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة البيئة: عقوبة إهمال رعاية الحيوانات تصل إلى50 ألف ريال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.