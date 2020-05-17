وزارة البيئة: عقوبة إهمال رعاية الحيوانات تصل إلى50 ألف ريال

أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أنَّ عقوبة إهمال الحيوانات تصل الغرامة فيها بموجب اللائحة إلى 50 ألف ريال.

وذكرت الوزارة عبر حسابها بموقع «تويتر» أنَّ الإهمال يتمثل في تعريض مالك أو صاحب الحيوانات للإهمال أو سوء التغذية أو التخلي عنها وتركها دون غذاء وماء، وبكميات كافية أو عدم إعطائها قسطًا كافيًا من الراحة.

ووصفت هذه الممارسات بـ «القاسية» مؤكدة مخالفتها لأحكام النظام ولائحته التنفيذية ويقع تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها والتي يصل الغرامة فيها إلى 50 ألف ريال.

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وقالت وزارة البيئة: ‏«لا تنسها في أوقات منع التجول.. احرص على توفير الغذاء والماء للحيوانات التي ترعاها حينما تكون بعيدًا».

وناشدت الوزارة المساهمة في حماية الحيوانات بالإبلاغ عن أي إساءة أو إهمال على الرقم 8002470000.

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