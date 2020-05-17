6 ملايين مشاهد لانطلاق الدوري الألماني



حظيت عودة منافسات الدوري الألماني لكرة القدم خلف أبواب موصدة بعد توقف شهرين بسبب فيروس كورونا ، بمتابعة قياسية عبر الشاشات المحلية وصلت إلى 6 ملايين مشاهد لشبكة "سكاي ألمانيا" المالكة لحقوق البث، بحسب ما أفاد موقع متخصص، الأحد. وانطلقت، أمس، 5 مباريات من أصل ست مقررة ضمن منافسات المرحلة 26 من البوندسليجا، لتصبح ألمانيا بذلك أول بطولة كبرى في أوروبا تستأنف المنافسات التي علقت في منتصف مارس بسبب تفشي وباء "كوفيد-19". وبحسب موقع "دي دبليو دي إل" الألماني المتخصص بوسائل الإعلام، تابع 3,68 ملايين شخص انطلاق المباريات عبر القنوات المدفوعة لـ"سكاي" الألمانية. يضاف إلى هؤلاء نحو 2,45 مليون مشاهد تابعوا البث المتعدد "مالتيبليكس" عبر القناة المفتوحة لـ"سكاي"، بعد قرار الشبكة القيام بذلك للمباريات التي تلعب السبت في المرحلتين الأوليين بعد العودة.

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