ودعت الشركة الأهالي بالمخطط للتقدم بطلبات التوصيلات المنزلية عبر الموقع الإلكتروني لإطلاق الخدمة إليهم. وأوضح رئيس القطاع الغربي بالشركة المهندس محمد بن صالح الغامدي، أن هذه المشاريع المنفذة تأتي منسجمة مع خطط الشركة الاستراتيجية للتوسع بخدمات المياه والصرف الصحي، وزيادة نسب التغطية لهما عبر الشبكات بمنطقة مكة المكرمة عمومًا ومحافظة جدة على وجه الخصوص، وذلك لتقديم الخدمات بجودة عالية لعملائها، مبينًا أن الشركة تعمل على تنفيذ المزيد من المشاريع البيئية والمائية لزيادة نسب التغطية بالشبكات لخدماتها المقدمة بالمحافظة حسب المخطط الشامل والجداول الزمنية الموضوعة مسبقًا بما يتفق مع رؤية المملكة 2030. وأكد أن الشركة ماضية في تطبيق خططها وبرامجها لتطوير البنى التحتية، ورفع الكفاءة التشغيلية لشبكاتها وفق أعلى معايير الجودة والأداء.
كانت هذه تفاصيل خبر اكتمال تشغيل 7 مشاريع بيئية ومائية جديدة لخدمة أحياء متفرقة في جدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.