السعودية اليوم / 17546 خدمة و44 جلسة شبه قضائية قدمتها الهيئة السعودية للملكية الفكرية خلال العمل عن بُعد



الرياض 24 رمضان 1441 هـ الموافق 17 مايو 2020 م واس

قدمت الهيئة

وإشارة إلى تقرير المنظمة العالمية للملكية الفكرية فقد احتلت المملكة مركزها ضمن العشر دول الأولى على مستوى العالم في الاستفادة من دورات المنظمة والتعليم عن بعد بمقدار 1445 متدرباً ومتدربة خلال المدة من شهر يناير 2020م حتى شهر مايو 2020م.

وأكدت الهيئة أنها منذ بداية المدة التي أعلنت فيها المملكة عن الإجراءات الاحترازية الوقائية للحد من انتشار فايروس كورونا والعمل عن بعد فقد استقبلت مجموعة من الطلبات المتعلقة بالتسجيل والفحص والتعديل لمجالات الملكية الفكرية التي تم التعامل معها، تمثلت في 9331 خدمة للعلامات التجارية و2452 خدمة لبراءات الاختراع و948 خدمة للنماذج الصناعية و423 خدمة لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

وأوضحت الهيئة أن عدد العملاء الذين تم استقبال طلباتهم من خلال الهيئة بلغ 38,293 حالة من خلال التواصل المباشر عبر المكالمات الهاتفية أو عبر البريد الإلكتروني وبوابة الدعم من خلال الموقع الإلكتروني للهيئةsaip.gov.sa.

مما يذكر أن الهيئة السعودية للملكية الفكرية اتخذت منذ بداية جائحة كورونا مجموعة من المبادرات لتخفيف الآثار المالية والاقتصادية لعملائها تمثلت في تمديد المهل النظامية للخدمات المقدمة لمقدمي طلبات الملكية الفكرية من تاريخ 10 رمضان 1441هـ الموافق 3 مايو 2020م حتى يوم السبت 7 شوال1441هـ الموافق 30 مايو 2020م لكل من براءات الاختراع والنماذج الصناعية والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة والعلامات التجارية.

وشمل التمديد استكمال متطلبات التقديم أو الردود ذات العلاقة بإجراءات المنح أو التسجيل أو التعديل لجميع مجالات الملكية الفكرية، والمقابل المالي السنوي، إضافة إلى استلام أصول المستندات المصدقة من الجهات المعنية.

// انتهى //

16:49ت م

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الرياض 24 رمضان 1441 هـ الموافق 17 مايو 2020 م واسقدمت الهيئة السعودية للملكية الفكرية 19990 نشاطاً مختلفاً عبر المنصات الافتراضية من قبل المختصين في الهيئة و17546 خدمة إلكترونية لعملائها من الأفراد والمؤسسات منذ بدء تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا ، من أبرزها عقد 44 جلسة للجان شبه القضائية للفصل في انتهاكات حقوق الملكية الفكرية، إضافة إلى تقديم دورات تدريبية لأكثر من 500 مستفيد من 28 جهة من القطاع الحكومي والخاص.وإشارة إلى تقرير المنظمة العالمية للملكية الفكرية فقد احتلت المملكة مركزها ضمن العشر دول الأولى على مستوى العالم في الاستفادة من دورات المنظمة والتعليم عن بعد بمقدار 1445 متدرباً ومتدربة خلال المدة من شهر يناير 2020م حتى شهر مايو 2020م.وأكدت الهيئة أنها منذ بداية المدة التي أعلنت فيها المملكة عن الإجراءات الاحترازية الوقائية للحد من انتشار فايروس كورونا والعمل عن بعد فقد استقبلت مجموعة من الطلبات المتعلقة بالتسجيل والفحص والتعديل لمجالات الملكية الفكرية التي تم التعامل معها، تمثلت في 9331 خدمة للعلامات التجارية و2452 خدمة لبراءات الاختراع و948 خدمة للنماذج الصناعية و423 خدمة لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.وأوضحت الهيئة أن عدد العملاء الذين تم استقبال طلباتهم من خلال الهيئة بلغ 38,293 حالة من خلال التواصل المباشر عبر المكالمات الهاتفية أو عبر البريد الإلكتروني وبوابة الدعم من خلال الموقع الإلكتروني للهيئةsaip.gov.sa.مما يذكر أن الهيئة السعودية للملكية الفكرية اتخذت منذ بداية جائحة كورونا مجموعة من المبادرات لتخفيف الآثار المالية والاقتصادية لعملائها تمثلت في تمديد المهل النظامية للخدمات المقدمة لمقدمي طلبات الملكية الفكرية من تاريخ 10 رمضان 1441هـ الموافق 3 مايو 2020م حتى يوم السبت 7 شوال1441هـ الموافق 30 مايو 2020م لكل من براءات الاختراع والنماذج الصناعية والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة والعلامات التجارية.وشمل التمديد استكمال متطلبات التقديم أو الردود ذات العلاقة بإجراءات المنح أو التسجيل أو التعديل لجميع مجالات الملكية الفكرية، والمقابل المالي السنوي، إضافة إلى استلام أصول المستندات المصدقة من الجهات المعنية.// انتهى //16:49ت م0090

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