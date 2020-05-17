السعودية اليوم / الشؤون الإسلامية تواصل توزيع السلال الغذائية في أقاليم السنغال



الرياض 24 رمضان 1441 هـ الموافق 17 مايو 2020 م واس

تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالملحقية الدينية بسفارة المملكة بدكار توزيع السلال الغذائية الرمضانية ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين للعام الجاري 1441هـ، بجمهورية السنغال، بالتعاون مع الجهات المسؤولة لإيصال تلك المساعدات لمنازل المستفيدين أو أقرب مواقع لهم، مع اتخاذ جميع الاحتياطات والإجراءات الاحترازية التي وضعتها الحكومتان لمنع انتشار

وجرى توزيع 100 سلة غذائية رمضانية في مقر معهد عمر بن الخطاب للتربية والتعليم للأسر المحتاجة والفقيرة في إقليم تياس بمدينة أمبور استفاد منها حوالي 1000 شخص.

من جانبه قدم المدير العام لوكالة تطوير البلديات برئاسة الجمهورية شكره وعرفانه لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الامين -حفظهما الله- على هذا البذل والعطاء في هذا الوقت الصعب على العالم بأسره، كما قدم شكره لوزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة في معالي الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ على حسن تنفيذ البرنامج بما يحقق استفادة شرائح المجتمع منه.

// انتهى //

16:39ت م

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الرياض 24 رمضان 1441 هـ الموافق 17 مايو 2020 م واستواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالملحقية الدينية بسفارة المملكة بدكار توزيع السلال الغذائية الرمضانية ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين للعام الجاري 1441هـ، بجمهورية السنغال، بالتعاون مع الجهات المسؤولة لإيصال تلك المساعدات لمنازل المستفيدين أو أقرب مواقع لهم، مع اتخاذ جميع الاحتياطات والإجراءات الاحترازية التي وضعتها الحكومتان لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".وجرى توزيع 100 سلة غذائية رمضانية في مقر معهد عمر بن الخطاب للتربية والتعليم للأسر المحتاجة والفقيرة في إقليم تياس بمدينة أمبور استفاد منها حوالي 1000 شخص.من جانبه قدم المدير العام لوكالة تطوير البلديات برئاسة الجمهورية شكره وعرفانه لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الامين -حفظهما الله- على هذا البذل والعطاء في هذا الوقت الصعب على العالم بأسره، كما قدم شكره لوزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة في معالي الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ على حسن تنفيذ البرنامج بما يحقق استفادة شرائح المجتمع منه.// انتهى //16:39ت م0089

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