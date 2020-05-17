السعودية اليوم / تقنية المعلومات بالشؤون الإسلامية تقيم دورات أرشفة البيانات إلكترونياً



الرياض 24 رمضان 1441 هـ الموافق 17 مايو 2020 م واس

أقامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالإدارة العامة لتقنية المعلومات دورة تدريبية على نظام الاتصالات الإدارية والأرشفة الإلكترونية الجديد من خلال القاعات الافتراضية تمهيداً لإطلاقه خلال الفترة القادمة إن شاء الله وفق الخطة الزمنية المعدة لذلك، بمشاركة أكثر من عشرين متدرب من ديوان الوزارة وفروعها والأمانات المرتبة بها.

وأوضح مدير الإدارة العام لتقنية المعلومات بالوزارة المكلف المهندس وليد المطيري أن الدورة تأتي سعياً لإنجاز جميع المعاملات عن بُعد دون الحاجة للحضور لمقر العمل، تمشياً مع الجهود المبذولة بالإجراءات الاحترازية للحدّ من آثار جائحة

وبين أن النظام الجديد تم فيه إضافة اعتماد المعاملات من تأشيرة أو ختم أو توقيع بما يناسب المعاملة، ويوفر أيضاً خاصية لمتابعة إجراءات العمل مع مؤشرات الاداء المميز، لافتاً إلى أنه يختصر الوقت والجهد ويقلل من استهلاك الورق بالاعتماد على النسخ الإلكترونية.

// انتهى //

16:33ت م

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الرياض 24 رمضان 1441 هـ الموافق 17 مايو 2020 م واسأقامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالإدارة العامة لتقنية المعلومات دورة تدريبية على نظام الاتصالات الإدارية والأرشفة الإلكترونية الجديد من خلال القاعات الافتراضية تمهيداً لإطلاقه خلال الفترة القادمة إن شاء الله وفق الخطة الزمنية المعدة لذلك، بمشاركة أكثر من عشرين متدرب من ديوان الوزارة وفروعها والأمانات المرتبة بها.وأوضح مدير الإدارة العام لتقنية المعلومات بالوزارة المكلف المهندس وليد المطيري أن الدورة تأتي سعياً لإنجاز جميع المعاملات عن بُعد دون الحاجة للحضور لمقر العمل، تمشياً مع الجهود المبذولة بالإجراءات الاحترازية للحدّ من آثار جائحة كورونا ، مشيراً إلى أن النظام يهدف إلى تنفيذ جميع إجراءات المعاملات من وكلاء ومدراء وموظفين إلكترونياً.وبين أن النظام الجديد تم فيه إضافة اعتماد المعاملات من تأشيرة أو ختم أو توقيع بما يناسب المعاملة، ويوفر أيضاً خاصية لمتابعة إجراءات العمل مع مؤشرات الاداء المميز، لافتاً إلى أنه يختصر الوقت والجهد ويقلل من استهلاك الورق بالاعتماد على النسخ الإلكترونية.// انتهى //16:33ت م0088

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