السعودية اليوم / الشؤون الإسلامية توزع 512 سلة رمضانية في مدينة روالبندي الباكستانية



الرياض 24 رمضان 1441 هـ الموافق 17 مايو 2020 م واس

وزع مكتب الدعوة والإرشاد التابع لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بسفارة المملكة العربية

يشار إلى أن توزيع السلال الغذائية الرمضانية يأتي بالتعاون مع الجهات المسؤولة بالحكومة الباكستانية لإيصال تلك المساعدات لمنازل المستفيدين أو أقرب مواقع لهم، مع اتخاذ جميع الاحتياطات والإجراءات الاحترازية التي وضعتها الحكومة الباكستانية لمنع انتشار

// انتهى //

16:32ت م

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الرياض 24 رمضان 1441 هـ الموافق 17 مايو 2020 م واسوزع مكتب الدعوة والإرشاد التابع لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بسفارة المملكة العربية السعودية في جمهورية باكستان الإسلامية يوم أمس 512 سلة غذائية رمضانية للأسر المحتاجة والفقيرة وبيوت الأرامل والأيتام ، استفاد منها حوالي 5120 فردا في مدينة روالبندي والمناطق التابعة لها بهاره كهو وتيكسلا، ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين لعام 1441هـ، الذي تواصل الوزارة تنفيذه في مدن وقرى باكستان .يشار إلى أن توزيع السلال الغذائية الرمضانية يأتي بالتعاون مع الجهات المسؤولة بالحكومة الباكستانية لإيصال تلك المساعدات لمنازل المستفيدين أو أقرب مواقع لهم، مع اتخاذ جميع الاحتياطات والإجراءات الاحترازية التي وضعتها الحكومة الباكستانية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد // انتهى //16:32ت م0087

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