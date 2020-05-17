السعودية اليوم / الشؤون الإسلامية تدشن برنامج خادم الحرمين الشريفين للتفطير بمركز الملك فهد بأوغندا



الرياض 24 رمضان 1441 هـ الموافق 17 مايو 2020 م واس

دشنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد؛ ممثلة بمركز الملك فهد الثقافي الإسلامي بجمهورية أوغندا، برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، لتفطير الصائمين لعام 1441هـ، بحضور ممثل من مكتب رئيس الوزراء الأوغندي ووزارة الخارجية والقائم بأعمال سفارة المملكة بندر بن محمد الفيفي، ومدير مركز الملك فهد الثقافي الإسلامي الشيخ إبراهيم بن عبدالله الدخيل ، وعدد من منسوبي المركز.

وأوضح مدير مركز الملك فهد الثقافي الإسلامي الشيخ إبراهيم بن عبدالله الدخيل أن البرنامج يستهدف أكثر من أربعين ألف صائم بعدد من الدول الأفريقية، وذلك بتوزيع 4000 سلة غذائية متكاملة تحوي كل متطلبات الأسر من الغذاء في الشهر الكريم، مشيراً إلى أن المركز يعمل على توزيعها في مدن أوغندا وفي دولتي بروندي والكونغو الديمقراطية وفق الإجراءات الاحترازية التي تواكب بها الوزارة مختلف الجهود الدولية لمنع انتشار وباء

وقدم الشيخ إبراهيم بن عبدالله الدخيل الشكر والامتنان للقيادة الرشيدة على دعمها السخي لكل المشاريع الخيرية التي تلامس حاجة المسلمين في الشهر الكريم وتجسد الدور الإنساني لمملكة العطاء في شهر الخير، كما شكر معالي الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ على دعمه ومتابعته المستمرة لكل مناشط وبرامج وأعمال المركز، سائلاً الله تعالى أن يتقبل من الجميع صالح أعمالهم وأن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين كل خير، وأن يزيل الوباء والبلاء عن جميع بلاد المسلمين.

// انتهى //

16:29ت م

0086



الرياض 24 رمضان 1441 هـ الموافق 17 مايو 2020 م واسدشنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد؛ ممثلة بمركز الملك فهد الثقافي الإسلامي بجمهورية أوغندا، برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، لتفطير الصائمين لعام 1441هـ، بحضور ممثل من مكتب رئيس الوزراء الأوغندي ووزارة الخارجية والقائم بأعمال سفارة المملكة بندر بن محمد الفيفي، ومدير مركز الملك فهد الثقافي الإسلامي الشيخ إبراهيم بن عبدالله الدخيل ، وعدد من منسوبي المركز.وأوضح مدير مركز الملك فهد الثقافي الإسلامي الشيخ إبراهيم بن عبدالله الدخيل أن البرنامج يستهدف أكثر من أربعين ألف صائم بعدد من الدول الأفريقية، وذلك بتوزيع 4000 سلة غذائية متكاملة تحوي كل متطلبات الأسر من الغذاء في الشهر الكريم، مشيراً إلى أن المركز يعمل على توزيعها في مدن أوغندا وفي دولتي بروندي والكونغو الديمقراطية وفق الإجراءات الاحترازية التي تواكب بها الوزارة مختلف الجهود الدولية لمنع انتشار وباء كورونا وقدم الشيخ إبراهيم بن عبدالله الدخيل الشكر والامتنان للقيادة الرشيدة على دعمها السخي لكل المشاريع الخيرية التي تلامس حاجة المسلمين في الشهر الكريم وتجسد الدور الإنساني لمملكة العطاء في شهر الخير، كما شكر معالي الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ على دعمه ومتابعته المستمرة لكل مناشط وبرامج وأعمال المركز، سائلاً الله تعالى أن يتقبل من الجميع صالح أعمالهم وأن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين كل خير، وأن يزيل الوباء والبلاء عن جميع بلاد المسلمين.// انتهى //16:29ت م0086

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