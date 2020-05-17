السعودية اليوم / الشؤون الإسلامية تدشن المرحلة الثانية من برنامج خادم الحرمين للتفطير بأكبر مركز إسلامي بأمريكا اللاتينية



الرياض 24 رمضان 1441 هـ الموافق 17 مايو 2020 م واس

أطلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد؛ ممثلة بمركز الملك فهد الثقافي الإسلامي بمدينة بيونس آيروس بجمهورية، المرحلة الثانية من برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، لتفطير الصائمين لعام 1441هـ، بحضور مدير مركز الملك فهد الثقافي الإسلامي الشيخ علي بن عوضه الشمراني، وعدد من منسوبي المركز.

وذكر مدير مركز الملك فهد الثقافي الإسلامي الشيخ علي الشمراني أن هذه المرحلة الثانية لتنفيذ البرنامج تستهدف 4000 صائم من الأسر الفقيرة في العاصمة وضواحيها، وذلك بتوزيع (400) سلة غذائية متكاملة تحوي كل متطلبات الأسر من الغذاء في الشهر الكريم، مشيراً إلى أن المركز يعمل على توزيعها وفق الإجراءات الاحترازية التي تواكب بها الوزارة مختلف الجهود الدولية لمنع انتشار وباء

وقدم الشيخ على بن عوضه الشمراني الشكر والامتنان للقيادة الرشيدة على دعمها السخي لكل المشاريع الخيرية التي تلامس حاجة المسلمين في الشهر الكريم، كما شكر معالي رئيس مجلس أمناء مركز الملك فهد الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ على دعمه ومتابعته المستمرة لكل مناشط وبرامج وأعمال المركز.

مما يُذكر أن برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين، ينفّذ هذا العام في 18 دولة حول العالم، بمتابعة وإشرافٍ مباشرٍ من وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ؛ الذي يتابع سير هذه المشاريع ويدعم أعمالها في جميع الدول المستهدفة بالبرنامج، كما يحظى البرنامج بإشادةٍ واسعة من الشعوب المسلمة في تلك الدول.

// انتهى //

16:27ت م

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الرياض 24 رمضان 1441 هـ الموافق 17 مايو 2020 م واسأطلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد؛ ممثلة بمركز الملك فهد الثقافي الإسلامي بمدينة بيونس آيروس بجمهورية، المرحلة الثانية من برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، لتفطير الصائمين لعام 1441هـ، بحضور مدير مركز الملك فهد الثقافي الإسلامي الشيخ علي بن عوضه الشمراني، وعدد من منسوبي المركز.وذكر مدير مركز الملك فهد الثقافي الإسلامي الشيخ علي الشمراني أن هذه المرحلة الثانية لتنفيذ البرنامج تستهدف 4000 صائم من الأسر الفقيرة في العاصمة وضواحيها، وذلك بتوزيع (400) سلة غذائية متكاملة تحوي كل متطلبات الأسر من الغذاء في الشهر الكريم، مشيراً إلى أن المركز يعمل على توزيعها وفق الإجراءات الاحترازية التي تواكب بها الوزارة مختلف الجهود الدولية لمنع انتشار وباء كورونا وقدم الشيخ على بن عوضه الشمراني الشكر والامتنان للقيادة الرشيدة على دعمها السخي لكل المشاريع الخيرية التي تلامس حاجة المسلمين في الشهر الكريم، كما شكر معالي رئيس مجلس أمناء مركز الملك فهد الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ على دعمه ومتابعته المستمرة لكل مناشط وبرامج وأعمال المركز.مما يُذكر أن برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين، ينفّذ هذا العام في 18 دولة حول العالم، بمتابعة وإشرافٍ مباشرٍ من وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ؛ الذي يتابع سير هذه المشاريع ويدعم أعمالها في جميع الدول المستهدفة بالبرنامج، كما يحظى البرنامج بإشادةٍ واسعة من الشعوب المسلمة في تلك الدول.// انتهى //16:27ت م0085

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