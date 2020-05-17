السعودية اليوم / أمانة الشرقية تنفذ 1226 زيارة للمنشأة الغذائية بغرب الدمام خلال أسبوعين



الدمام 24 رمضان 1441 هـ الموافق 17 مايو 2020 م واس

قامت أمانة المنطقة الشرقية بزيادة وتيرة جهودها الرقابية بغرب الدمام خلال الاسبوعين الماضيين للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية وكذلك تطبيق الاجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس

وأوضحت الأمانة أن ‏إدارة صحة البيئة بالأمانة قد قامت بزيارة أكثر من 1226 منشأة غذائية للتأكد التزامها بالإجراءات الصحية ، ‏نتج عنها إصدار 1112 اشعار ومخالفة، وإتلاف ما يقارب النصف طن من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي ، و أغلاق أكثر من 44 منشأة غذائية مخالفة .

من جهة أخرى بدأت أمانة الشرقية تنفيذ أعمال السفلتة في الجانب الشمالي من طريق الملك عبد العزيز بصلاصل التابعة لبلدية جوف بني هاجر ، وذلك بعد أن تم الانتهاء من أعمال الردم والتسوية للطريق الذي يبلغ طوله ٦،٨ كيلو مترات .

// انتهى //

16:09ت م

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الدمام 24 رمضان 1441 هـ الموافق 17 مايو 2020 م واسقامت أمانة المنطقة الشرقية بزيادة وتيرة جهودها الرقابية بغرب الدمام خلال الاسبوعين الماضيين للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية وكذلك تطبيق الاجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وأوضحت الأمانة أن ‏إدارة صحة البيئة بالأمانة قد قامت بزيارة أكثر من 1226 منشأة غذائية للتأكد التزامها بالإجراءات الصحية ، ‏نتج عنها إصدار 1112 اشعار ومخالفة، وإتلاف ما يقارب النصف طن من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي ، و أغلاق أكثر من 44 منشأة غذائية مخالفة .من جهة أخرى بدأت أمانة الشرقية تنفيذ أعمال السفلتة في الجانب الشمالي من طريق الملك عبد العزيز بصلاصل التابعة لبلدية جوف بني هاجر ، وذلك بعد أن تم الانتهاء من أعمال الردم والتسوية للطريق الذي يبلغ طوله ٦،٨ كيلو مترات .// انتهى //16:09ت م0080

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