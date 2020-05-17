السعودية اليوم / إنشاء كرسي " أبحاث رسم المصحف الشريف وعلومه " بجامعة طيبة



المدينة المنورة 24 رمضان 1441 هـ الموافق 17 مايو 2020 م واس

أنشئت جامعة طيبة كرسي أبحاث رسم المصحف الشريف وعلومه بهدف الاهتمام بهذا العلم من حيـث التـدريس، والأبحـاث،؛ والنـدوات، والمـؤتمرات الخاصـة بـه .

وأوضح معالي رئيس الجامعة الدكتور عبدالعزيز السراني أن المقصود بـ"رسم المصحف" هو الطرق والقواعد التي كتب بها الصحابة - رضي الله عنهم - القرآن الكريم، وهو من أجلّ العلوم المبيِّنة للإعجاز القرآني.

وبين أن رسالة الكرسي الذي يعد الأول من نوعه على مستوى العالمي الإسلامي ، نشـر هـذا العلــم الشـريف، والاهتمـام بتراثــه العلمــي، والتوعيــة بـدور الصـحابة الكـرام، ومــن جـاء بعدهم من علماء الأمة، للمحافظة عليه، وإيصاله لنا دون تدخل خارجي من اجتهاد أو غيره، وبيان أن " رسم المصحف" هو من هدي السنة النبوية.

من جانبه أكد المشرف العام على برنامج الكراسي البحثية بالجامعة الدكتور عبدالله باسلامة أن أبرز أهداف الكرسي تكمن في خدمة القرآن الكريم، وإدراك العلاقة بين رسم المصحف وفروع الدراسات القرآنية الأخرى، وأيضا تأهيل الكوادر العلمية في تخصص "رسم المصحف الشريف" وما يتعلق به من علم التجويد، واللغة العربية، والبلاغية، ونشر البحوث والكتب المتعلقة بهذا العلم تأليفاً وتحقيقياً.

// انتهى //

15:52ت م

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