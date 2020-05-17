السعودية اليوم / المغرب تسجل 57 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الرباط 24 رمضان 1441 ه موافق 17 مايو 2020 م واس

أعلنت المغرب اليوم عن تسجيل 57 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة المغربية أن عدد الوفيات استقر في 192، فيما بلغ عدد الحالات التي تماثلت للشفاء 3645 في المجموع بعد تعافي 158 شخصا.

// انتهى //

15:44ت م

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الرباط 24 رمضان 1441 ه موافق 17 مايو 2020 م واسأعلنت المغرب اليوم عن تسجيل 57 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بدى الوباء إلى 6798 .وأوضحت وزارة الصحة المغربية أن عدد الوفيات استقر في 192، فيما بلغ عدد الحالات التي تماثلت للشفاء 3645 في المجموع بعد تعافي 158 شخصا.// انتهى //15:44ت م0076

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