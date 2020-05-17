السعودية اليوم/ أمانة الشرقية تُنفذ ٤٦٩ جولة رقابية للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية



الدمام 24 رمضان 1441 هـ الموافق 17 مايو 2020 م واس

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، ٤٦٩ جولة منها 81 جولة مشتركة مع عدد من الجهات ذات العلاقة على الأسواق المركزية، ومساكن العمالة، للتأكد من تطبيق الأنظمة والاشتراطات الصحية خلال شهر رمضان المبارك، والتزمها بالتدابير الصحية الوقائية المرتبطة للحد من انتشار فيروس

وأوضحت الأمانة أن هذه الحملات أسفرت عن 11 مخالفة للتكدس في الأسواق المركزية، و 9 مخالفات في مساكن العمالة، و ٥١ مخالفة في عدم التزام بعض المحلات بالتدابير الصحية الوقائية، وأصدرت 3 مخالفات لمزاولة أنشطة من المحلات غير المستثناة، و 41 مخالفة من الأنشطة المستثناة خلال فترة الحظر، إضافة إلى إصدار 29 شهادة صحية لعدد من المنشآت.

وفي جانب النظافة والإصحاح البيئي رفعت الأمانة ٨١٩٢ طناً من النفايات بمشاركة ٩٩٩7 فردا و 9419 آلية ومعدة، وإزالة ٤١٩٠ متراً مكعباً من الأنقاض والمخلفات، ومصادرة ٢٢٠٨ كيلو جرامات من المنتجات المخالفة وغير الصالحة للاستخدام، إضافة إلى تطهير وتعقيم ٦٨٠٤ مواقع عامة، وتنظيف وتطهير ١١٤٤ موقعاً في المحلات والأسواق التجارية، باستخدام 188.180 لتراً من المعقمات والمطهرات.

وقدمت من خلال المسؤولية الاجتماعية معلومات متعددة حول تطبيق الإجراءات الاحترازية ليستفيد منها المجتمع من خلال بث الأخبار والصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي والأخبار الصحفية التي بلغت 16 خبراً ، إضافة إلى نشر ٥٢ تغريدة تتحدث عن جهود الأمانة اليومية ومجموعة من النصائح حول الوقاية من جائحة كورونا.

وأكدت أمانة الشرقية استمرارها في تكثيف الجولات الرقابية في جميع المواقع وحملات التطهير والتعقيم للقضاء على هذا الوباء من أجل بيئة آمنة على الجميع، داعيةً المواطنين والمقيمين والتواصل معها في حال وجود أي محل أو منشأة لم تطبق الإجراءات الاحترازية أو استفسارات أخرى من خلال مركز "٩٤٠".

// انتهى//.

15:43ت م

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الدمام 24 رمضان 1441 هـ الموافق 17 مايو 2020 م واسنفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، ٤٦٩ جولة منها 81 جولة مشتركة مع عدد من الجهات ذات العلاقة على الأسواق المركزية، ومساكن العمالة، للتأكد من تطبيق الأنظمة والاشتراطات الصحية خلال شهر رمضان المبارك، والتزمها بالتدابير الصحية الوقائية المرتبطة للحد من انتشار فيروس كورونا ، وتحسين المشهد الحضري.وأوضحت الأمانة أن هذه الحملات أسفرت عن 11 مخالفة للتكدس في الأسواق المركزية، و 9 مخالفات في مساكن العمالة، و ٥١ مخالفة في عدم التزام بعض المحلات بالتدابير الصحية الوقائية، وأصدرت 3 مخالفات لمزاولة أنشطة من المحلات غير المستثناة، و 41 مخالفة من الأنشطة المستثناة خلال فترة الحظر، إضافة إلى إصدار 29 شهادة صحية لعدد من المنشآت.وفي جانب النظافة والإصحاح البيئي رفعت الأمانة ٨١٩٢ طناً من النفايات بمشاركة ٩٩٩7 فردا و 9419 آلية ومعدة، وإزالة ٤١٩٠ متراً مكعباً من الأنقاض والمخلفات، ومصادرة ٢٢٠٨ كيلو جرامات من المنتجات المخالفة وغير الصالحة للاستخدام، إضافة إلى تطهير وتعقيم ٦٨٠٤ مواقع عامة، وتنظيف وتطهير ١١٤٤ موقعاً في المحلات والأسواق التجارية، باستخدام 188.180 لتراً من المعقمات والمطهرات.وقدمت من خلال المسؤولية الاجتماعية معلومات متعددة حول تطبيق الإجراءات الاحترازية ليستفيد منها المجتمع من خلال بث الأخبار والصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي والأخبار الصحفية التي بلغت 16 خبراً ، إضافة إلى نشر ٥٢ تغريدة تتحدث عن جهود الأمانة اليومية ومجموعة من النصائح حول الوقاية من جائحة كورونا.وأكدت أمانة الشرقية استمرارها في تكثيف الجولات الرقابية في جميع المواقع وحملات التطهير والتعقيم للقضاء على هذا الوباء من أجل بيئة آمنة على الجميع، داعيةً المواطنين والمقيمين والتواصل معها في حال وجود أي محل أو منشأة لم تطبق الإجراءات الاحترازية أو استفسارات أخرى من خلال مركز "٩٤٠".// انتهى//.15:43ت م0075

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