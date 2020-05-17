السعودية اليوم / جامعة الدول العربية تُطلِق مبادرة توعوية بالتعاون مع البرلمان العربي للطفل لمواجهة "كورونا"



القاهرة 24 رمضان 1441 هـ الموافق 17 مايو 2020 م واس

تُطلِق الأمانة العامة للجامعة العربية قطاع الشؤون الاجتماعية ( إدارة المرأة والأسرة والطفولة ) بالتعاون مع البرلمان العربي للطفل، مبادرة توعوية لمواجهة فيروس "

وأكدت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة في تصريح لها اليوم، أهمية المبادرة كونها تأتي موجّهة ولأول مرة من قبل الأطفال البرلمانيين المعتمدين لعضوية البرلمان العربي للطفل لأقرانهم من الاطفال في المنطقة العربية، وفي الدور التوعوي المهم الذي تقدمه لهم بسبب تفشي فيروس "كورونا".

وأشارت إلى أن المبادرة تتضمن خطة عمل لإطلاق فيديوهات خلال المرحلة المقبلة لتوعوية الأطفال في المنطقة العربية بكافة المستجدات الناشئة حول وباء "كورونا"، موضحة أن الهدف من إطلاق المبادرة تسليط الضوء على وضع الأطفال في المنطقة العربية، ورصد التجارب الناجحة للأطفال في التغلب على الآثار السلبية التي أوجدها تفشي الوباء ليتسنى لأقرانهم الاستفادة منها، فضلاً عن توعيتهم بمخاطر وباء "كورونا"، والتركيز على الإلتزام بالاحتياطات الواجب اتباعها في هذا الشأن من خلال تقديم إرشادات وقائية بلغة مبسّطة للأطفال.

// انتهى //

15:39ت م

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القاهرة 24 رمضان 1441 هـ الموافق 17 مايو 2020 م واستُطلِق الأمانة العامة للجامعة العربية قطاع الشؤون الاجتماعية ( إدارة المرأة والأسرة والطفولة ) بالتعاون مع البرلمان العربي للطفل، مبادرة توعوية لمواجهة فيروس " كورونا " من خلال إطلاق هاشتاج (احكي قصتك مع كوفيد 19).وأكدت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة في تصريح لها اليوم، أهمية المبادرة كونها تأتي موجّهة ولأول مرة من قبل الأطفال البرلمانيين المعتمدين لعضوية البرلمان العربي للطفل لأقرانهم من الاطفال في المنطقة العربية، وفي الدور التوعوي المهم الذي تقدمه لهم بسبب تفشي فيروس "كورونا".وأشارت إلى أن المبادرة تتضمن خطة عمل لإطلاق فيديوهات خلال المرحلة المقبلة لتوعوية الأطفال في المنطقة العربية بكافة المستجدات الناشئة حول وباء "كورونا"، موضحة أن الهدف من إطلاق المبادرة تسليط الضوء على وضع الأطفال في المنطقة العربية، ورصد التجارب الناجحة للأطفال في التغلب على الآثار السلبية التي أوجدها تفشي الوباء ليتسنى لأقرانهم الاستفادة منها، فضلاً عن توعيتهم بمخاطر وباء "كورونا"، والتركيز على الإلتزام بالاحتياطات الواجب اتباعها في هذا الشأن من خلال تقديم إرشادات وقائية بلغة مبسّطة للأطفال.// انتهى //15:39ت م0074

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