السعودية اليوم / مقتل ستة أشخاص في أعمال عنف شمالي نيجيريا



أبوجا 24 رمضان 1441 هـ الموافق 17 مايو 2020 م واس

أعلنت الشرطة النيجيرية، عن مقتل ستة أشخاص في أعمال عنف عرقية في محافظة أداماوا بشمال البلاد.

وأفاد المتحدث باسم شرطة المحافظة النيجيرية سليمان نغورجي أنه تم العثور على ست جثث جراء أعمال العنف التي اندلعت بين مجموعة هوسا وقبيلة تشابو على خلفية حادث مروري.

وأضاف: أن عشرات المنازل أحرقت خلال أعمال العنف، ما أجبر مئات على النزوح، وتم نشر مجموعة مشتركة من الجيش والشرطة "للحفاظ على القانون والنظام والقبض على مرتكبي أعمال العنف.

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15:33ت م

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