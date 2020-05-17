السعودية تسجل 2736 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأحد 17 مايو 2020

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، تسجيل 2736 إصابة جديدة بفيروس كورونا.



وتوزعت الحالات الجديدة بين عدد من المدن السعودية. و22% من الحالات الجديدة كانت لإناث، و78% لذكور. وتوزعت الحالات الجديدة، كالتالي: 9% بين الأطفال، 87% بين البالغين و 4% بين كبار السن (ما فوق الـ65 عاماً). و 40% من الحالات الجديدة لسعوديين، و60% لمقيمين من جنسيات مختلفة.

وتم رصد هذه الحالات من خلال الفحوصات المخبرية التي وصل عددها إلى 586405 فحص حتى الآن، أي بزيادة قدرها 16045 عن يوم السبت.

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وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للإصابات في السعودية إلى 54752 ، منها 28718 حالة ناشطة، بينها 202 حالة حرجة في العناية المركزة.

كما تم تسجيل 2056 حالة تعافٍ جديدة من كورونا في السعودية، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 25722.

في المقابل تم تسجيل 10 حالات وفاة بفيروس كورونا في السعودية، ما يرفع عدد المتوفين إلى312.