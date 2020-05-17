السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع السلال الغذائية الرمضانية للأسر الأردنية والفلسطينية والسورية في الأردن

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 4:44 مساءً, 17 مايو 2020 م المناطق - واس واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس توزيع السلال الغذائية الرمضانية على الأسر الأردنية و السورية والفلسطينية المتعففة والأكثر احتياجًا في الأردن، بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.

وجرى توزيع 5,536 سلة غذائية رمضانية، تزن 110 أطنان، استفاد منها 27,680 فردا في محافظات: عمّان والزرقاء والبلقاء وإربد والمفرق والطفيلة والكرك.

وتلبي السلال الغذائية الرمضانية المتطلبات الحياتية والضرورية للأسر الأردنية والسورية والفلسطينية لتخفيف أعباء الحياة المعيشية عن كواهلهم وهو ما يعكس ويترجم الرؤى الخيِّرة للمملكة العربية السعودية بتقديم المساعدات الإغاثية للمحتاجين في شتى بقاع الأرض.

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