محمد بن مسعود - الدمام - على مواقع التواصل الاجتماعي أثناء قيامهم بتوثيقه ونشره وتعمدهم الخروج بمركبتهم تمكنت الجهات الأمنية - بفضل الله - في منطقتي الرياض والمدينة المنورة من القبض على 4 أشخاص من المخالفين للإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة لمنع تفشي فيروس كورونا، حيث قبضت شرطة الرياض على ثلاثة مواطنين ظهروا في فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي أثناء قيامهم بتوثيق ونشر تعمدهم الخروج بمركبتهم خلال فترة منع التجول متباهين بفعلتهم، فيما قُبض في المدينة المنورة على مواطن في العقد الثالث ظهر في فيديو متداول وهو يقود مركبته بطريقة خطرة ويمارس التفحيط في أحد الشوارع. وجرى إيقافهم جميعاً واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.الجهات الأمنية منع التجول الرياض 17 مايو 2020 - 24 رمضان 1441 03:47 PM على مواقع التواصل الاجتماعي أثناء قيامهم بتوثيقه ونشره وتعمدهم الخروج بمركبتهم Advertisements الجهات الأمنية تطيح بـ 4 أشخاص ظهروا في فيديو يتباهون بكسر منع التجول بالرياض والمدينة الجهات الأمنية تطيح بـ 4 أشخاص ظهروا في فيديو يتباهون بكسر منع التجول بالرياض والمدينة تمكنت الجهات الأمنية - بفضل الله - في منطقتي الرياض والمدينة المنورة من القبض على 4 أشخاص من المخالفين للإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة لمنع تفشي فيروس كورونا، حيث قبضت شرطة الرياض على ثلاثة مواطنين ظهروا في فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي أثناء قيامهم بتوثيق ونشر تعمدهم الخروج بمركبتهم خلال فترة منع التجول متباهين بفعلتهم، فيما قُبض في المدينة المنورة على مواطن في العقد الثالث ظهر في فيديو متداول وهو يقود مركبته بطريقة خطرة ويمارس التفحيط في أحد الشوارع. وجرى إيقافهم جميعاً واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة. الكلمات المفتاحية ، الجهات الأمنية تطيح بـ 4 أشخاص ظهروا في فيديو يتباهون بكسر منع التجول بالرياض والمدينة ،

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