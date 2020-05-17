، عسير: ضبط 3 آلاف كيلو جرام من المواد الغذائية الفاسدة ،

محمد بن مسعود - الدمام - خزنت من قبل عمالة وافدة داخل سكن شعبي في مدينة أبها

ضبطت فرق الرقابة التابعة لأمانة منطقة عسير أمس، أكثر من 3 آلاف كيلو جرام من المواد الغذائية الفاسدة.

وأوضح مدير عام الرخص والرقابة الشاملة بالأمانة الدكتور محمد العاوي أن الكميات المضبوطة خزنت من قبل عمالة وافدة داخل سكن شعبي في مدينة أبها، يفتقر للاشتراطات الصحية حيث تم ضبطهم وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

وأشار العاوي إلى أنه تبين بعد فحص المواد الغذائية سوء تخزينها في المبنى لانعدام الاشتراطات الصحية وظهور علامات التعفن على معظمها.أمانة منطقة عسير المواد الغذائية الفاسدة