، رداً على إحباط البريطانيين من تخفيف إجراءات "كورونا".. "جونسون": المشكلة معقدة ،

محمد بن مسعود - الدمام - انتقادات واسعة لتعامل الحكومة مع الأزمة

اعترف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم (الأحد)، بأن هناك شعورًا عامًا بالإحباط من الإجراءات، التي اتخذتها حكومته للتخفيف من إجراءات العزل العام المفروضة، بسبب فيروس كورونا، وذلك بعد انتقادات واسعة النطاق للقواعد الجديدة.

وقال "جونسون" في مقال بصحيفة "ميل أون صنداي": "نحن نحاول إنجاز شيء لم يتعين إنجازه من قبل .. إخراج البلاد من حالة الإغلاق الكامل بطريقة آمنة لا تخاطر بالتضحية بما بذلتموه من جهد دؤوب"، وفقاً لـ"رويترز".

وأضاف: "أدرك أن ما نطلبه الآن أكثر تعقيدًا من مجرد البقاء في المنزل، ولكن هذه مشكلة معقدة ونحن بحاجة إلى الثقة في وعي الشعب البريطاني".

وأظهر استطلاع أجرته صحيفة "أوبزرفر"، أن 42 بالمئة غير راضين الآن عن تعامل الحكومة مع الأزمة، وهو ما يمثل انخفاضًا بمقدار تسع نقاط عن الأسبوع الماضي، بينما استحسن 39 بالمئة أداء الحكومة، وهذه هي المرة الأولى التي تزيد فيها نسبة غير الراضين على نسبة الراضين.

وبدأت الحكومة الأربعاء الماضي تخفيفًا تدريجيًا للقيود في إنجلترا بتشجيع من لا يستطيعون العمل من منازلهم على العودة إلى وظائفهم مع تجنب استخدام وسائل النقل العام إن أمكن.

وتوفي 34466 شخصًا في بريطانيا حتى الآن، بعد أن ثبتت إصابتهم بكوفيد-19، المرض التنفسي الناتج عن فيروس كورونا، وهي أعلى وفيات بالمرض في أوروبا.رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون فيروس كورونا الجديد