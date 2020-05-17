محمد بن مسعود - الدمام - 17 مايو 2020 - 24 رمضان 1441 03:18 PM تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة وتدني الرؤية في تنبيه لـ"الأرصاد": هطول أمطار وتساقط البرد وجريان السيول بمنطقة عسير في تنبيه لـ"الأرصاد": هطول أمطار وتساقط البرد وجريان السيول بمنطقة عسير أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة وتدني الرؤية، وتساقط البرد وجريان السيول.

وتستمر الحالة الجوية حتى الساعة الـ 8 مساءً - بمشيئة الله -، وتشمل مدينة أبها وضواحيها، ومحافظات خميس مشيط، وأحد رفيدة، و الحرجة، والنماص، وبارق، وبلقرن، وتنومة، ورجال ألمع، وسراة عبيدة، وطريب، وظهران الجنوب، ومحايل. الكلمات المفتاحية ، في تنبيه لـ"الأرصاد": هطول أمطار وتساقط البرد وجريان السيول بمنطقة عسير ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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