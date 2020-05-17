شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تعلن مواعيد جديدة لحظر التجول خلال العيد والان نبدء بالتفاصيل

أعلن رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفي مدبولي إيقاف كافة وسائل النقل الجماعي وحافلات الرحلات وفرض حظر التجول بدءا من الخامسة مساء خلال اسبوع العيد كما تقرر غلق المحال التجارية والترفيهية والشواطيء خلال اسبوع العيد للحد من انتشار فيروس كورونا نحذر من التجمعات في عيد الفطر لمنع انتشار فيروس كورونا.

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