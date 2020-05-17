شكرا لقرائتكم خبر عن بقيمة 291 مليون ريال.. اكتمال 7 مشروعات بيئية ومائية جديدة بجدة والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت شركة المياه الوطنية الانتهاء من تنفيذ 7 مشروعات بيئية ومائية جديدة بمحافظة جدة وتشغيلها بتكلفة إجمالية بلغت 291 مليون ريال، وذلك لخدمة أهالي المحافظة. وتضمنت 6 مشروعات جديدة لإيصال خدمة شبكات الصرف الصحي والتوصيلات المنزلية إلى العقارات بأحياء كيلو 14 الشمالي والجنوبي ومخطط بن حمد بطريق مكة المكرمة القديم، وأحياء الفيحاء (3) والفيحاء (4) والورود (3) والثغر(4) والجامعة(3)، بالإضافة إلى أحياء العزيزية (11،10،9)، حيث تم إيصال الخدمة وربط أكثر من 5000 عقار بالشبكة العامة بتلك الأحياء، إضافة إلى مشروع واحد لتنفيذ شبكات مياه الشرب بمخطط العزيزية شرق طريق الحرمين لخدمة 4000 نسمة. ودعت الشركة الأهالي بالمخطط للتقدم بطلبات التوصيلات المنزلية عبر الموقع الإلكتروني لإطلاق الخدمة إليهم.

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