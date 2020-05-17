مدغشقر تعلن تسجيل أول وفاة بسبب فيروس كورونا داخل أراضيها المزيد

الخليج 365الأحد 2020/5/17 03:43 م بتوقيت أبوظبي
سجّلت مدغشقر، الأحد، أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) داخل أراضيها.
وكشفت بيانات السلطات الصحية في البلاد، أن مدغشقر سجلت 283 حالة إصابة بفيروس كورونا، مشيرة إلى تسجبل 114 حالة شفاء من الفيروس في البلاد.
كان الرئيس المالاجاشي، أندريه راجولينا، أعلن في 20 مارس الماضي، عن أول 3 حالات إصابة بفيروس كورونا.
وأوقفت مدغشقر، إحدى أفقر دول العالم، جميع الرحلات الجوية الدولية في محاولة لمنع حالات الإصابة بالفيروس.
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