الكويت تسجل 1,048 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية المزيد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صحة الخليج 365 الأحد 2020/5/17 03:25 م بتوقيت أبوظبي الأحد 2020/5/17 03:25 م بتوقيت أبوظبي

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، الأحد، تسجيل 1048 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 14850.

وأوضحت الوزارة أنها سجلت 5 حالات وفاة جديدة بالفيروس، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 112. وتابعت أنها سجلت شفاء 250 حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ليرتفع بذلك عدد المتعافين إلى 4093.

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