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20 ألف اتصال يومياً على تطبيق “توكلنا” لإصدار تصاريح منع التجول إلكترونياً
تخصيص 600 موظف للعناية بطلبات المواطنين
متابعات الخليج 365 - الرياض
ساهمت مجموعة STC في دعم منصة “توكلنا” بشكل فاعل عبر تخصيص مركز اتصالات لفريق كبير مكون من 600 موظف من خلال شركة مراكز الاتصال CCC التابعة للمجموعة، حيث بلغت متوسط عدد المكالمات اليومية التي يرد عليها المركز 20 ألفاً و12 ألف معاملة في حين بلغت نسبة الرضا عن جودة الخدمة درجة عالية.
وبجانب استقبال المكالمات ومعالجة الطالبات الواردة لتطبيق “توكلنا”، تشمل خدمات موظفي مراكز الاتصال المساهمة في خدمة مركز المعلومات الوطني إضافة إلى الرد على رسائل البريد الإلكتروني والدردشة الاستعلامية والاستفسارات عبر تويتر.
وكانت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، قد أطلقت تطبيق “توكلنا” المعتمد لدى وزارة الصحة؛ وذلك بغرض تمكين الجهات الحكومية والخاصة المستثناة من قرار منع التجوّل من إصدار التصاريح إلكترونياً لموظفيها من خلال منصة للجهات الحكومية، وأخرى للقطاع الخاص.
ويتيح التطبيق الحصول على تراخيص مباشرة لكل الذين تستدعي ظروفهم التنقل خلال فترة منع التجوّل، لكنها ستكون محكومة بحالات خاصة؛ كي لا يتم استثمارها بشكل خاطئ من قِبل البعض، غير أن ذلك سيكون في المرحلة التالية وكذلك تمكين مَن لديه مواعيد صحية ومندوبي تطبيقات التوصيل من الحصول على التصاريح اللازمة لتيسير تنقلهم في أثناء أوقات المنع.
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