فيديو وصور.. مجهول يحرق مركبتين أمام منزل مواطن بأحد رفيدة

2020-05-17

متابعات الخليج 365- فهدالقحطاني- أحدرفيدة

شهد حي عبيان بمحافظة أحد رفيدة قيام شخص مجهول الهوية صباح اليوم بإضرام النار في مركبتين أمام منزل أحد المواطنين بأحد رفيدة.

ووثق مقطع فيديو رصدته كاميرات المراقبة قيام شخص مجهول بالترجل حاملاً معه مادة سريعة الاشتعال “بنزين” ثم قام بكسر زجاج إحدى السيارات وسكب البنزين داخلها وإشعال النار فيها لتحترق السيارة الأولى بالكامل وتضرر المركبة الأخرى التي تقف بجانبها حيث شاهد الجيران الحريق وأبلغوا الدفاع المدني بالمحافظة وتم إخماد الحريق.

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“متابعات الخليج 365” كانت متواجدة أثناء إخماد الحريق والتقت بصاحب المركبتين حيث تحدث قائلاً: “عدت من عملي متعباً وخلدت إلى النوم بعد الفجر وتفاجأت بالاتصالات من الجيران ليخبروني أن إحدى مركباتي نوع جمس بك اب اشتعلت بها النيران وتضررت مركبتي الأخرى تاهو مديل 2014”.

وأضاف أنه “عند الرجوع لكاميرا المراقبة بمنزل جاره تبين أن هناك شخصاً قام بهذا الفعل واستغل حظر التجول وخلو الشارع من المارة في الصباح الباكر ليوصل لي رسالة تهديد بإحراق سياراتي”.

وأضاف أن حي عبيان في أحد رفيدة تكثر فيه سرقة المركبات على حد قوله.

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