قطر تسجل 1632 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2020-05-17

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الأحد، تسجيل 1632 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليبلغ إجمالي الإصابات 32604.

وأوضحت الوزارة، في بيان، تعافي 582 شخصاً من المرض، في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء في دولة قطر إلى 4370 حالة.

Advertisements

ويواجه العالم، منذ يناير 2020، أزمة حادة ناجمة عن تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد “COVID-19″، الذي أدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية عدوى فيروس كورونا المستجد، يوم 11 مارس، كجائحة عامة، وسجلت في العالم حتى الآن أكثر من 4.6 مليون إصابة بهذه السلالة في نحو 180 دولة، بما في ذلك أكثر من 310 آلاف وفاة ونحو 1.8 مليون حالة شفاء.

وتعتبر الولايات المتحدة الدولة الأولى عالمياً من حيث الإصابات بالفيروس بـ1.494 مليون حالة، وكذلك الأولى من حيث حصيلة ضحايا الجائحة بـ88965 متوفى.‎



تابعنا على تواصل معنا على تواصل معنا على

شارك الخبر











تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19