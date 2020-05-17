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أعلنت وزارة الصحة القطرية عن تسجيل 1632 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، وتعافي 582 شخصًا خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة.
وقالت الوزارة إنه تم إدخال 18 حالة للعناية المركزة، بسبب المضاعفات الصحية الناتجة عن الإصابة بالفيروس، ليصل بذلك مجموع الحالات التي تتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة إلى 165 حالة.
وذكرت الوزارة أن الحالات الجديدة المصابة، تعود لأشخاص من العمالة الوافدة، كانوا قد أصيبوا نتيجة مخالطتهم لأفراد تم اكتشاف إصابتهم سابقًا.
كما ارتفعت حالات الإصابة بالفيروس بين المواطنين والمقيمين، وذلك نتيجة مخالطتهم لمصابين من أفراد أسرهم، الذين كانوا أصيبوا بدورهم في مكان العمل أو من خلال الزيارات والتجمعات العائلية.قطر فيروس كورونا الجديد
17 مايو 2020 - 24 رمضان 1441 02:55 PM
خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرةقطر: تسجيل 1632 حالة إصابة جديدة مؤكدة بكورونا
أعلنت وزارة الصحة القطرية عن تسجيل 1632 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، وتعافي 582 شخصًا خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة.
وقالت الوزارة إنه تم إدخال 18 حالة للعناية المركزة، بسبب المضاعفات الصحية الناتجة عن الإصابة بالفيروس، ليصل بذلك مجموع الحالات التي تتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة إلى 165 حالة.
وذكرت الوزارة أن الحالات الجديدة المصابة، تعود لأشخاص من العمالة الوافدة، كانوا قد أصيبوا نتيجة مخالطتهم لأفراد تم اكتشاف إصابتهم سابقًا.
كما ارتفعت حالات الإصابة بالفيروس بين المواطنين والمقيمين، وذلك نتيجة مخالطتهم لمصابين من أفراد أسرهم، الذين كانوا أصيبوا بدورهم في مكان العمل أو من خلال الزيارات والتجمعات العائلية.
، قطر: تسجيل 1632 حالة إصابة جديدة مؤكدة بكورونا ،
المصدر : الخليج 365
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