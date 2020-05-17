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أكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية صحة تقارير صحفية أفادت بالعثور، اليوم الأحد، على جثة سفير الصين لدى "إسرائيل"، دو في، داخل مقر إقامته في مدينة هرتسليا.
وأعلنت الوزارة أن الشرطة وصلت إلى موقع الحادث، وشرعت في التحقيق في وفاة الدبلوماسي الصيني، دون تقديم تفاصيل إضافية.
من جانبها، ذكرت السفارة الصينية في تل أبيب أنها لا تستطيع تأكيد صحة هذه التقارير الآن، حسب صحيفة "جيروزاليم بوست".
ونقلت القناة الإسرائيلية الـ12 عن تقرير لمنظمة "نجمة داوود الحمراء" تأكيده عدم وجود علامات عنف على جسد السفير الراحل، وأن الجثة عثر عليها في السرير، ويرجح الأطباء أنه مات أثناء النوم، ويعود سبب الوفاة إلى نوبة قلبية.
ووصل الدبلوماسي الصيني، البالغ من العمر 57 عاماً إلى "إسرائيل" لتسلّم منصبه الجديد في فبراير الماضي، وسط جائحة فيروس كورونا المستجد، وتولى قبل ذلك منصب سفير بكين لدى أوكرانيا.وزارة الخارجية الإسرائيلية جثة سفير الصين لدى إسرائيل هرتسليا
17 مايو 2020 - 24 رمضان 1441 02:49 PM
السفارة الصينية في تل أبيب: لا تستطيع تأكيد صحة هذه الأنباء
أكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية صحة تقارير صحفية أفادت بالعثور، اليوم الأحد، على جثة سفير الصين لدى "إسرائيل"، دو في، داخل مقر إقامته في مدينة هرتسليا.
وأعلنت الوزارة أن الشرطة وصلت إلى موقع الحادث، وشرعت في التحقيق في وفاة الدبلوماسي الصيني، دون تقديم تفاصيل إضافية.
من جانبها، ذكرت السفارة الصينية في تل أبيب أنها لا تستطيع تأكيد صحة هذه التقارير الآن، حسب صحيفة "جيروزاليم بوست".
ونقلت القناة الإسرائيلية الـ12 عن تقرير لمنظمة "نجمة داوود الحمراء" تأكيده عدم وجود علامات عنف على جسد السفير الراحل، وأن الجثة عثر عليها في السرير، ويرجح الأطباء أنه مات أثناء النوم، ويعود سبب الوفاة إلى نوبة قلبية.
ووصل الدبلوماسي الصيني، البالغ من العمر 57 عاماً إلى "إسرائيل" لتسلّم منصبه الجديد في فبراير الماضي، وسط جائحة فيروس كورونا المستجد، وتولى قبل ذلك منصب سفير بكين لدى أوكرانيا.
، "الخارجية الإسرائيلية" تؤكد: العثور على جثة سفير الصين داخل مقر إقامته في هرتسليا ،
المصدر : الخليج 365
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