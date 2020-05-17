محمد بن مسعود - الدمام - جلسات عبر دوائر تلفزيونية بين النزلاء والقضاة عُقدت في سجون منطقة عسير جلسات محاكمة عن بُعد للنزلاء بالتعاون مع فرع وزارة العدل بالمنطقة ممثلة بالمحكمة الجزائية. وجرت جلسات المحاكمة مع الجهات القضائية عبر دوائر تلفزيونية بين النزلاء والقضاة، بما يضمن إنجاز القضايا عن بعد بكل مرونة ويكفل للنزلاء حقوقهم الشرعية والنظامية دون الحاجة إلى نقلهم إلى المحاكم وما يترتب على ذلك من إجراءات واحترازات مختلفة.سجون منطقة عسير وزارة العدل 17 مايو 2020 - 24 رمضان 1441 02:37 PM جلسات عبر دوائر تلفزيونية بين النزلاء والقضاة Advertisements بالتعاون مع "العدل".. المحاكمة عن بُعد لنزلاء السجون بمنطقة عسير بالتعاون مع "العدل".. المحاكمة عن بُعد لنزلاء السجون بمنطقة عسير عُقدت في سجون منطقة عسير جلسات محاكمة عن بُعد للنزلاء بالتعاون مع فرع وزارة العدل بالمنطقة ممثلة بالمحكمة الجزائية. وجرت جلسات المحاكمة مع الجهات القضائية عبر دوائر تلفزيونية بين النزلاء والقضاة، بما يضمن إنجاز القضايا عن بعد بكل مرونة ويكفل للنزلاء حقوقهم الشرعية والنظامية دون الحاجة إلى نقلهم إلى المحاكم وما يترتب على ذلك من إجراءات واحترازات مختلفة. الكلمات المفتاحية ، بالتعاون مع "العدل".. المحاكمة عن بُعد لنزلاء السجون بمنطقة عسير ،

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