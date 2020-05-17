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محمد بن مسعود - الدمام - 17 مايو 2020 - 24 رمضان 1441 02:31 PM
بعد شفاء جميع المصابين في رام الله والبيرة"الصحة الفلسطينية": 7 محافظات خالية من فيروس "كورونا"
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن محافظة رام الله والبيرة خالية من الإصابات بفيروس "كورونا".
وأشارت وزيرة الصحة مي الكيلة في بيان صحفي، اليوم، إلى أنه تم تسجيل 7 حالات شفاء جديدة، منها حالتان في محافظة رام الله والبيرة، و3 حالات في ضواحي القدس، إضافة إلى حالتين في مدينة القدس.
وأضافت أن حصيلة الإصابات تستقر عند 555 إصابة، فيما ارتفعت حالات الشفاء إلى 452 حالة، أي بنسبة 81.4% من مجمل الإصابات المسجلة.
ولفتت الانتباه إلى أن عدد الحالات النشطة، أي التي لا تزال مصابة يبلغ 99 حالة، منها 59 في مدينة القدس و8 في ضواحيها، و25 في محافظة الخليل، وإصابتان في محافظة نابلس، وإصابة في محافظة طولكرم، و4 حالات في المحافظات الجنوبية.
، "الصحة الفلسطينية": 7 محافظات خالية من فيروس "كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
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