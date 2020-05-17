محمد بن مسعود - الدمام - 17 مايو 2020 - 24 رمضان 1441 02:28 PM العدد الإجمالي للمصابين ارتفع إلى 911 حالة لبنان تعلن تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس لبنان تعلن تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا سجلت لبنان 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأشارت وزارة الصحة اللبنانية في تقريرها اليومي إلى أن العدد الإجمالي للمصابين ارتفع إلى 911 حالة، في حين لم تسجل أي حالة وفاة جديدة، ليستقر عدد الوفيات عند 26 حالة. الكلمات المفتاحية ، لبنان تعلن تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا ،

المصدر : الخليج 365

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان تعلن تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.