شكرا لمتابعة خبر عن المحاكمة عن بعد لنزلاء السجون بمنطقة عسير والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى): عُقد في سجون منطقة عسير جلسات محاكمة عن بعد للنزلاء بالتعاون مع فرع وزارة العدل بالمنطقة ممثلة بالمحكمة الجزائية. عُقد في سجون منطقة عسير جلسات محاكمة عن بعد للنزلاء بالتعاون مع فرع وزارة العدل بالمنطقة ممثلة بالمحكمة الجزائية. وجرت جلسات المحاكمة مع الجهات القضائية عبر دوائر تلفزيونية بين النزلاء والقضاة، بما يضمن إنجاز القضايا عن بعد بكل مرونة ويكفل للنزلاء حقوقهم الشرعية والنظامية دون الحاجة إلى نقلهم الى المحاكم وما يترتب على ذلك من إجراءات واحترازات مختلفة.

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