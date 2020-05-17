شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. أمانة الإحساء تضبط مصنع تعبئة «شيرة» مخالف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الإحساء (صدى): أقدمت أمانة الأحساء ممثلة في بلدية الجفر على ضبط أحد المصانع المخالفة لأنظمة صحة البيئة والذي يستخدم في تصنيع الشيرة. أقدمت أمانة الأحساء ممثلة في بلدية الجفر على ضبط أحد المصانع المخالفة لأنظمة صحة البيئة والذي يستخدم في تصنيع الشيرة. و ضبطت فرق التفتيش 1413 كيلو، إضافة إلى 2000 لتر جاهزة للتعبئة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حسب لائحة الغرامات البلدية. Advertisements وواصلت الأمانة ممثلة في بلدية سلوى جولاتها المستمرة لضبط الأسواق، حيث تم زيارة 79 منشأة تجارية، ومخالفة 16 منها لعدم التزامها بالتدابير الصحية والمهنية، ومصادرة 27 كيلو من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية، مع إغلاق ثلاث منشآت وتطبيق لائحة الجزاءات.

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