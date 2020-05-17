شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. مصادرة 500 وجبة غذائية فاسدة بمطعم غير مرخص في مكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

تمكنت بلدية المعابدة الفرعية بالعاصمة المقدسة، اليوم الأحد، من مصادرة 500 وجبة غذائية فاسدة جرى تحضيرها في مطعم غير مرخص، ولا تتوفر به أدنى الاشتراطات الصحية.

وأوضحت أمانة العاصمة المقدسة، إن بلدية المعابدة صادرت أيضاً ️81 عبوة مجهولة المصدر من مشروب "السوبيا" تم ضبطها بحوزة عدد من الباعة الجائلين المخالفين.

وجاء ذلك خلال حملة "غذاؤكم أمانة" التي يتم تنفيذها في بلديات العاصمة المقدسة، فيما جرى إتلاف المضبوطات واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

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