شكرا لمتابعة خبر عن 220 ألف ريال غرامة على 22 شخص تجمعوا في عزاء بأبها والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - محمد بن طحيطح (صدى):تعرض 22 وافد من جنسية عربية لغرامة بقيمة 220 ألف ريال بسبب مخالفتهم الإجراءات الإحترازية وتجمعهم في عزاء بأبها .
وأكدت مصادر أنه تم توقيع الغرامة على المخالفين في حينه بسبب مخالفة التجمعات التي تهدد بنشر العدوى .
وكانت وزارة الداخلية قد حددت غرامات بلائحة الحد من التجمعات وتشمل 10 آلاف ريال للتجمعات العائلية و15 ألف ريال للتجمعات غير العائلية و500 ريال للتجمعات بالمحلات التجارية و50 ألف ريال لتجمعات العمال بالمنازل والمباني .
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