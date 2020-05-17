شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. خميس مشيط تحذر الجاليات من التجمعات عبر مكبرات الصوت والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى): خاطبت بلدية بلدية خميس مشيط الجاليات بمختلف اللغات وحذرتهم من خطر التجمعات. خاطبت بلدية بلدية خميس مشيط الجاليات بمختلف اللغات وحذرتهم من خطر التجمعات. واستخدمت البلدية مكبرات الصوت والحديث معهم بلغات مختلفة ، وذلك لمنع تفشي فيروس كورونا. وتحرص المملكة على منع التجمعات بعد تفشي الوباء القاتل بكل وسيلة ممكنة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. خميس مشيط تحذر الجاليات من التجمعات عبر مكبرات الصوت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.