شكرا لمتابعة خبر عن «الشؤون الإسلامية» تعلق على واقعة العبث بالمصاحف والأثاث بمسجد الداير بني مالك والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):أكدت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم الأحد أن واقعة الإعتداء على مسجد الفاروق بالداير بني مالك والتي سلطت " صدى " الضوء عليها أمس في قبضة الجهات الأمنية .
وأكد المتحدث الرسمي لفرع الوزارة بجازن "محمد كريري " أنه تم الإستماع لأقوال الإمام والمؤذن حيال الواقعة وتبين اعتداء احد المجاورن على مرفق مسجد الفاروق بحي محنية في يوم 18رمضان الجاري .
كما أكد أنه تم إحالة أقوال منسوبي المسجد والمقطع المتداول للإعتداء والعبث لتسجيل القضية بالجهات الأمنية التي تتولى الواقعة .
وكانت "صدى " قد نشرت أمس صور وثقها أحد المواطنين تكشف انتهاك قدسية كتاب الله وأعمال تخريبية بالمسجد على يد مجهولين .
إقرأ أيضاً :
كانت هذه تفاصيل خبر «الشؤون الإسلامية» تعلق على واقعة العبث بالمصاحف والأثاث بمسجد الداير بني مالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.