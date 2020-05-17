شكرا لمتابعة خبر عن «الشؤون الإسلامية» تعلق على واقعة العبث بالمصاحف والأثاث بمسجد الداير بني مالك والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

صدى

أكدت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم الأحد أن واقعة الإعتداء على مسجد الفاروق بالداير بني مالك والتي سلطت "" الضوء عليها أمس في قبضة الجهات الأمنية .

وأكد المتحدث الرسمي لفرع الوزارة بجازن "محمد كريري " أنه تم الإستماع لأقوال الإمام والمؤذن حيال الواقعة وتبين اعتداء احد المجاورن على مرفق مسجد الفاروق بحي محنية في يوم 18رمضان الجاري .

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كما أكد أنه تم إحالة أقوال منسوبي المسجد والمقطع المتداول للإعتداء والعبث لتسجيل القضية بالجهات الأمنية التي تتولى الواقعة .

وكانت "صدى " قد نشرت أمس صور وثقها أحد المواطنين تكشف انتهاك قدسية كتاب الله وأعمال تخريبية بالمسجد على يد مجهولين .

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