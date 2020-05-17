بث مباشر.. تردد قناة ذكريات السعودية 2020 عرب سات ونايل سات

شهدت محركات البحث الشهيرة بالمملكة العربية السعودية اليوم الأحد البحث عن تردد قناة ذكريات السعودية الجديد، والذي أطلق بثها من خلال قمر الصناعي نايل سات في المملكة من اجل متعة المواطنين في ظل الحجر المفروض على سكان المملكة بسبب تفشي فيروس كورونا .

وتقدم لكم كالة سوا الاخبارية البث المباشر لقناة ذكريات السعودية الجديد، حيث نبرز لكم أهم الأعمال التى استعرضتها عبر شاشتها منها برنامج المسابقات الشهير "حروف" الذي يمتاز بتنوع الاسئلة الثقافية بالإضافة الى برنامج بنك المعلومات.

ومن جهته، قال الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي إن هذه الفترة الصعبة التي يمر بها المواطنون بسبب فيروس كورونا يجب نقدم لهم برامج ومسلسلات تم بثها في الفترة الممتدة بين أواخر السبعينات من القرن الماضي وحتى بداية الألفية، وتركت أثرها في أجيال من السعوديين.

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وأوضحت هيئة الإذاعة والتلفزيون عن تردد قناة ذكريات السعودية، أن "القرار يأتي استشعارا بأهمية ما تمر به المملكة اليوم من تبعات فيروس كورونا المستجد، لتشارك المواطنين والمقيمين والذين التزموا المكوث في منازلهم خلال هذه الأزمة بإعادة عرض برامج تلفزيونية لزمن صنع أيامنا.. ولا تزال قلوبنا تنبض له وفاء وإيمانا منها بما تملكه من إرث كبير في ماضينا الجميل، وما فيه من ثقافة وترفيه".

وأشارت الهيئة الى أن القناة ستقدم محتوى متنوع ومتميز وفريد من نوعه لأول مرة في المملكة في إشارة إلى أن فكرة القناة مأخوذة من قناة ”مسبيرو زمان“ المصرية التي أسستها مصر منذ عام أو أكثر، وتعرض القناة ً أيضا المحتويات القديمة وهي تشمل البرامج والمسلسلات والافلام والعديد من العروض الأخرى.

وفي ذات السياق، أعلنت وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية، يوم أمس السبت، ارتفاع حصيلة الوفيات والاصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد، مسجلة قفزة حادة لليوم الثالث على التوالي، مؤكدة أن حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في المملكة تجاوزت اليوم السبت عتبة الـ 50 ألفا

وأوضحت أنه تم تسجيل (2840) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (10) حالات وفيات، وتسجيل (1797) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (23,666) حالة ولله الحمد.