«الداخلية» تربط خدمة «فرجت» لمساعدة المحكومين بمنصة أبشر

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أطلقت وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للسجون عبر منصة «أبشر» الإلكترونية خدمة فُرِجَت. وتهدف الخدمة إلى توفير وسيلة آمنة وسهلة يستطيع المواطن والمقيم من خلالها التبرع لمستحقي المساعدة من المحكومين في القضايا المالية غير الجنائية، وسداد ديونهم حيث يتم الإفراج الفوري عنهم.

وقد روعي في تطوير الخدمة بنسختها المحدثة عددٌ من المعايير التي يتعين من خلالها ترتيب الأولوية في السداد عبر المفاضلة الإلكترونية بين المستفيدين، وإعطاء المتبرع خيارات للبحث عن ظروف المستحق الذي يرغب في مساعدته. ويسمح النظام بإدراج جميع فواتير المحكومين في القضايا المالية غير الجنائية من نزلاء ونزيلات السجون بدقة وسرية عالية.

ويستطيع المتبرع السداد بعد دخول المنصة باختيار أيقونة المديرية العامة للسجون والبحث عن الفئة التي يرغب مساعدتها و اختيار الفاتورة للسداد، وحين اكتمال وصول المبلغ الإجمالي إلى الجهة المعنية يتم الإفراج عن المستفيد ورفع الحكم التنفيذي من سجله المدني أو رقم إقامته.

وإلى ذلك نشرت المديرية العامة للسجون عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، مقطع فيديو يوضح بالتفصيل طبيعة خدمة “فُرجت” لتسديد الديون عن السجناء، وأوضحت أن خدمة “فرجت” هي مبادرة أطلقتها وزارة الداخلية عبر منصة أبشر الإلكترونية وتشرف عليها،لتقديم المساعدة للمحكومين بقضايا مالية لتخفيف السداد عنهم بإشراك المجتمع في مد يد العون للموقوفين في هذه القضايا بكل سهولة وموثوقية عالية.

ويحمل الإصدار الجديد لخدمة «فرجت»، تطورًا نوعيًا من خلال تصنيف السجناء الصادر بحقهم أوامر حبس تنفيذي في قضايا مالية غير مرتبطة بأي قضايا جنائية حسب الأولوية في أحقية السداد وفق عدد من المعايير.

ويتم إدراج جميع الفواتير المستحقة على الموقوفين بقضايا مالية في خدمة «فرجت» والربط مع نظام «أمن» فيما يخص العسكريين الصادر بحقهم أوامر حبس تنفيذي، إضافة إلى العديد من التحسينات التقنية للخدمة.

وتأتي هذه النسخة من خدمة «فرجت» بعد تعاون وشراكة بين المديرية العامة للسجون، والجهات ذات العلاقة وهي: وزارة العدل (وكالة الوزارة لقضاء التنفيذ)، ووزارة الموارد البشرية (وكالة الوزارة للضمان الاجتماعي)، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (مركز المعلومات الوطني)، ومؤسسة النقد العربي السعودي (نظام الدفع الإلكتروني «سداد»).

وكانت مبادرة خدمة «فرجت» قد دشنت في أواخر شهر رمضان المبارك للعام الماضي 1440هـ، وتأتي ضمن المبادرات التي تهدف وزارة الداخلية من خلالها إلى إشراك المجتمع في مد يد العون للموقوفين في قضايا مالية،وإتاحة ذلك عبر منصة رقمية موثوقة متمثلة بمنصة «أبشر».

خطوات استخدام خدمة فرجت عبر أبشر:

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• الدخول على الحساب عبر منصة أبشر

• الضغط على خدمات من قائمة خدماتي/المديرية العامة للسجون

• اختيار المنطقة والفئة

• حفظ رقم فاتورة سداد الخاصة بمن ترغب في مساعدتهم

• إتمام السداد بالمبلغ المطلوب أو جزء منه عبر خدمة سداد البنكية

• فور اكتمال وصول المبلغ للجهة المعنية سيتم الإفراج عن المديون

4 جهات تدعم المبادرة

وزارة العدل

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي

مؤسسة النقد العربي السعودي.