شاهد .. ثور هائج يثير الرعب في عزيزية الرياض بعد هروبه من المسلخ

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أظهر مقطع فيديو هروب ثور هائج من المسلخ في عزيزية الرياض ليثير الفزع في نفوس المارة.
ويبدو الثور في المقطع الأول واقفا في عرض الشارع ويقف بعيدا عنه المارة خوفا من الاقتراب منه، فيما يحاول بعض قائدي السيارات حصره في منطقة معينة.
وتمكن الثور الهائج من المرور بين السيارتين وطارد أحد المارة وكاد أن يفتك به لولا ردة فعل الأخير التي أنقذته.
وفي مقطع ثان، استفز أحد المواطنين الثور فقام الحيوان الهائج بركله بقدمه، قبل أن يتدخل بعض الأشخاص بلف حبل حول رقبة الثور وطرحه أرضا.
واستطاع بعض الأشخاص إخضاع الثور أخيرا وطرحه على الأرض بعد أن خارت قواه، ثم طلب أحدهم سكينا لذبحه قبل أن يسترد عافيته ويؤذي أحد.
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