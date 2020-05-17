” الصحة ” ترسل طائرة خاصة لنقل طفلة من أبها للرياض

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تفاجأ مواطن بإرسال وزارة الصحة، طائرة خاصة لنقل طفلته التي تعاني ضمورا، من أبها، إلى الرياض، لحضور موعدها في أحد المستشفيات.

وأوضح المواطن أن لابنته موعدًا مجدولاً مسبقًا في مدينة سلطان للخدمات الإنسانية بالرياض، وتواصل مع وزارة الصحة للاستفسار عن طريقة التصريح، وكان تعديل موعدها من ضمن الخيارات التي سيتخذها، خصوصًا أنه لا يستطيع السفر بها برًا؛ نظرًا لطول المسافة ولظروفها الصحية وإيقاف الرحلات الداخلية مؤقتًا.

ولفت إلى أن الوزارة طلبت منه بيانات ابنته، ثم تواصلت معه، وأخبرته أن طائرة إخلاء خاصة بطاقمها الطبي ستحضر لنقلها برفقة أسرتها إلى الرياض، ومن ثم العودة بهم إلى عسير بعد انتهاء المراجعة.



